شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع عالمية تعلن وفاة النجم العالمى "يافيت كوتو" عن 81 عاما دون كشف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى النجم العالمى يافيت كوتو عن عمر يناهز الـ 81 عاما، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "فارايتى" و"نيويورك تايمز"، ولم تكشف التقارير حتي الآن عن التفاصيل الكاملة لوفاته.

وكشفت زوجة كوتو والتى تدعي" تيسى سيناون " من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وفاته وكتبت: "أنا حزينة وما زلت مصدومة لوفاة زوجى يافيت..لقد توفى الليلة الماضية..لقد لعبت دور الشرير فى بعض أفلامك ولكن بالنسبة لى وللكثيرين أنت بطل حقيقى..رجل طيب، أب صالح، زوج صالح وإنسان محترم، من النادر جدا العثور عليه..أحد أفضل الممثلين فى هوليوود أسطورة حقيقية..أرقد فى سلام حبيبى، سأفتقدك كل يوم، أنت صديقى المفضل".

يذكر أن النجم العالمى يافيت كوتو شارك فى عدد هائل من الأعمال الفنية ومن أبرزها: "Midnight Run" و"A Whisper to a Scream" و"Hangfire" و"Extreme Justice" وغيرهم.