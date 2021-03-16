شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو يعلن عن الأعمال المتنافسة على منح التطوير وما بعد الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة المشروعات المختارة للمشاركة والتنافس على منح التطوير ومنح ما بعد الإنتاج للنسخة السابعة من أيام المهرجان، والذي يقام بالتوازي مع الدورة الحادية عشر للمهرجان بين 6 و11 أبريل المقبل.

المهرجان اختار 21 مشروعًا من بين 73 مشروعًا تقدم للمشاركة، بواقع 48 مشروعًا تقدم لمنح التطوير و25 مشروعًا تقدم لمنح ما بعد الإنتاج، وتتنافس المشروعات المختارة على المنح في أربع فئات: تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة، ومنح ما بعد الإنتاج للأفلام الطويلة

ويتضمن برنامج المنح المقدمة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما هذا العام توزيع 12 جائزة على المشروعات يفوق مجموع قيمتها 115 ألف دولارأمريكي.

وتأتي مشاريع الأفلام المختارة للتنافس على منح مرحلة التطوير في أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، وفي قسم الأفلام الروائية الطويلة يشارك من مصر فيلم عطش إخراج مروان حامد، وإنتاج مشترك بين، مصر، فرنسا والسويد، وفي قسم الأفلام القصيرة، سارة..أحسن من الأرض، إخراج: شريف البنداري،وإنتاج مشترك مصر و السويد.

أما مشاريع الأفلام المختارة للتنافس على منح مرحلة ما بعد الإنتاج في أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما من مصر يشارك "ع مفرق طريق" إخراج لارا سابا وإنتاج مشترك بين لبنان ومصر.