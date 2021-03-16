شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل عادل هاشم فشل فى الحقوق بسبب حبه للفن وحصل على الدكتوراه من فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد الوسط الفني مساء الإثنين أحد نجومه الكبارالذين قدموا كثيرا للفن على مدار مشواره الفني، هوالفنان الراحل عادل هاشم والمولود في القاهرة في 19 فبرايرعام 1939.

الفنان الراحل عادل هاشم بدأ التمثيل منذ الصغر من خلال المسرح المدرسي أثناء دراسته بمدرسة الملك الناصر الابتدائية بالسيدة زينب، ووصولًا للمرحلة الثانوية بمدرسة السعيدية، والتحق في البداية بكلية الحقوق بناء على رغبة والده، وبعد رسوبه في العام اﻷول، قررالانتقال للدراسة بمعهد الخدمة الاجتماعية حتى حصل على درجة البكالوريوس في عام 1962.

وبعد التخرج تقدم لاختبارات المسرح القومي وتم تعيينه، وبجانب التمثيل على المسرح، عمل في البداية كمساعد مخرج مع عدد كبيرمن المخرجين المسرحيين، مثل عبدالرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع، أما أول تجربة له في اﻹخراج المسرحي فكانت من خلال مسرحية "الأنس"، واستمر في العمل المسرحي حتى عام 1970.عاش على مدار 13 عاما بين الجزائر وفرنسا، ونال درجة الدكتوراه من باريس في علم الاجتماع المسرحي، وعمل كمذيع وممثل ومشرف على البرامج المذاعة باللغة العربية في إذاعة باريس العربية ومونت كارلو، كما عمل بالمعهد القومي للوسائل السمعية والبصرية في فرنسا، وفي الجزائر عمل كأستاذ في معهد التمثيل بتكليف من وزارة الثقافة.

وقدّم عادل هاشم للتليفزيون مسلسلات منها: "محمد رسول الله، رأفت الهجان، القضاء في اﻹسلام، بوابة الحلواني، قصة مدينة، اﻷبطال"، أما في السينما فشارك في أفلام منها: "رجل لهذا الزمان، هدى ومعالي الوزير، 131 أشغال، عفريت النهار، بلية ودماغه العالية، حرب أطاليا" وغيرها.

وشهد العام 2013؛ آخر ظهور تليفزيوني فني للفنان عادل هاشم من خلال مشاركته في مسلسلي "العراف" مع الزعيم عادل إمام، و"اسم مؤقت" للفنان يوسف الشريف.

ومن أهم أدواره مسلسل "رأفت الهجان"، حيث أكد الفنان الراحل في حوار تليفزيوني أن الجمهور كان يحفظ حواره داخل الأحداث.

كما قدم عادل هاشم عددا من الأعمال منها: "الراجل اللي باع"، "عفريت النهار"، "ناصر 56"، "ساعتان من الرعب"، "90 دقيقة"، "حرب إيطاليا"، "بلية ودماغه العالية"، "إلا ابنتي"