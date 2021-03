شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يدخل التاريخ.. سيطر على أول ثلاثة مراكز بقائمة Billboard Hot 100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع النجم العالمى دريك أن يحقق إنجاز جديد فى عالم صناعة الموسيقى والغناء، فقد سيطر النجم الشهير دريك البالغ من العمر (34 عاما) على المراكز الثلاثة الأولى لهذا الأسبوع بقائمة "Billboard Hot 100" وبذلك يصبح دريك أول نجم علي الأطلاق يحقق هذا الأنجاز التاريخى.

تصدردريك قائمة "Billboard Hot 100" هذا الأسبوع بأغنيته "What's Next" وهى الأغنية التى حققت نجاح كبير بين عشاق الموسيقى والغناء حول العالم بمجرد أن تم إطلاقها.

بينما جاءت أغنية "Wants And Needs" التى تعاون فيها دريك مع ليل بيبى بالمركز الثانى بالقائمة التى تضم أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم.

وعن أغنية دريك التى جاءت بالمركز الثالث هذا الأسبوع بقائمة "Billboard Hot 100" هى أغنية "Lemon Pepper Freestyle" وهى الأغنية التى تعاون فيها مع ريك روس.

قائمة "Billboard Hot 100" هوترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر أسبوعياً من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة، وضمت القائمة هذا الأسبوع عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم ومن أبرزهم the weeknd وكاردى بى وإريانا جراند وبيلى إيليش ودوجا كات وغيرهم الكثيرين.