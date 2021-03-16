شكرا لقرائتكم خبر عن الأسود والبنى يليق بها .. حنان مطاوع فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمود عاشور، ظهرت فيها بـ"لوكين" مختلفين الأول ارتدت فيه ملابس سوداء مع إكسسوارات بدوية، والثانى ارتدت فيه فستان فرو باللون البنى، ونشر المصور جلسة التصويرعلى حسابه بموقع فيس بوك، فيما نشرت حنان فيديو من كواليس تحضيرها للجلسة.



حنان مطاوع

وتنتظر حنان مطاوع عرض مسلسل "القاهرة كابول" في شهر رمضان المقبل، حيث تشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى وخالد كمال وكريم سرور وحسنى شتا وسامح السيد ويسرا المسعودى تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3-شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى ويجسده طارق لطفى.



الفنانة حنان مطاوع

واحتفلت حنان مطاوع، الشهر الماضى، بعيد ميلادها، فى حفل عائلى بسيط بحضور والدتها الفنانة سهير المرشدى، معبرة عن امتنانها وشكرها لزوجها المخرج أمير اليمانى، الذى اعتبرته السبب دائما فى سعادتها، مقدمة الشكر أيضا لأهلها وأصدقائها أحب الناس إلى قلبها، حيث نشرت صوراً من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "شكرا لزوجى لأنه دائما السبب فى سعادتى.. شكرا لأحب الناس لقلبى أهلى وأصحابى".



جلسة تصوير حنان مطاوع الجديدة



حنان مطاوع بفستان فرو فى جلسة تصوير (2)



حنان مطاوع بفستان فرو فى جلسة تصوير



حنان مطاوع بفستان فرو