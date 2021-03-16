بريانكا شوبرا ونيك جوناس مع أوبرا وينفري

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، الإعلان الترويجي لمقابلة جديدة مع الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس ضمن سلسلة حلقات برنامجها "سوبر سول"الذي يذاع على قناة "ديسكفري بلس".

وستناقش نجمة بوليوود مذكراتها "Unfinished" ورحلتها في اكتشاف ذاتها وحياتها الشخصية.

وتظهر أوبرا في إعلان الحلقة وهي تسأل تشوبرا عن خططها لتأسيس عائلة قائلة لها: "هل تأملين أنت ونيك جوناس في تكوين أسرة في يوم ما وإنجاب أطفال؟".

وستذاع المقابلة في يوم السبت المقبل الموافق 20 مارس الجاري.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 49.1 مليون شخص في أنحاء العالم شاهدوا عبر التلفزيون أو الإنترنت المقابلة التي أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان وكان لها وقع الصاعقة.

