داكوتا فانينج بطلة جديدة في سلسلة Ripley

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

انضمت الممثلة داكوتا فانينج (Once Upon a Time in Hollywood) إلى المسلسل الدرامي الجديد Ripley، على أن تلعب فانينج دور مارج شيروود، وهي أمريكية تعيش في إيطاليا وتشتبه في أن الدوافع الأكثر قتامة تكمن وراء محبة توم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".