داكوتا فانينج بطلة جديدة في سلسلة Ripley

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

انضمت الممثلة داكوتا فانينج (Once Upon a Time in Hollywood) إلى المسلسل الدرامي الجديد Ripley، على أن تلعب فانينج دور مارج شيروود، وهي أمريكية تعيش في إيطاليا وتشتبه في أن الدوافع الأكثر قتامة تكمن وراء محبة توم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



مسلسل Ripley مستوحى استنادًا إلى روايات توم ريبلي التي كتبها باتريشيا هايسميث، حيث يدور مسلسل الدراما Ripley في فترة أوائل الستينيات من القرن الماضي في نيويورك حيث سافر رجل ثري إلى إيطاليا لمحاولة إقناع ابنه المتشرد بالعودة إلى الوطن، وكان قبول توم للعمل هو الخطوة الأولى نحو حياة معقدة من الخداع والاحتيال والقتل "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

تنضم فانينج إلى المرشح لجائزة إيمي وجولدن جلوب أندرو سكوت (Fleabag، Sherlock) الذي يلعب دور البطولة توم ريبلي، وجوني فلين (Beast) في دور ديكي جرينليف، سيكتب الفائز بجائزة أوسكار وجولدن جلوب والمرشح لجائزة إيمي ستيفن زيليان (Schindler’s List ، The Night Of) الموسم الأول بأكمله ويخرجه، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج العمل في خلال العام الجارى 2021، بـ إيطاليا.

جنبًا إلى ذلك تلعب الممثلة الشابة داكوتا فانينج دور سوزان فورد في مسلسل "The First Lady" الجديد، سوزان هي الابنة الوحيدة لبيتي فورد والرئيس جيرالد فورد، والتي ستلعبها ميشيل فايفر وآرون إيكهارت في المسلسل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كانت سوزان مراهقة خلال فترة وجود والدها في البيت الأبيض، ويقال إنها غالبًا ما قدمت أفكارًا تقدمية لعائلتها، على أن تلعب فيولا ديفيس دور ميشيل أوباما، وجيليان أندرسون في دور إليانور روزفلت، وأو-تي فاجبينلي في دور الرئيس باراك أوباما.