إلغاء برنامج World of Dance بعد 4 مواسم دون الكشف عن الأسباب

محمد الفلاح - الثلاثاء 16 مارس 2021

تم إلغاء برنامج World of Dance، بعد طرح أربع مواسم من العمل، دون الكشف عن أسباب واضحة لذلك، البرنامج الذى يقدمه سكوت إيفانز مع جينيفر لوبيز وديريك هوج و NE-YO للحكم على العروض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



تعرض سلسلة World of Dance راقصين فرديين،وفرق تتكون من شخصين، جنبا إلى فرق المجموعات، الذين يتنافسون ضد بعضهم البعض في فئات متعددة من الرقص، بما في ذلك الهيب هوب، والتاب ، والباليه، والدوس، وغيرها من أنواع الرقص، أما عن الفائز أو الفائزون يحصلون على جائزة كبرى بقيمة 1،000،000 دولار ولقب أفضل راقص في العالم.

تم بث الموسم الرابع في الفترة ما بين مايو وأغسطس من عام 2020، وتكون من 12 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

كما بدأ العمل على سلسلة The Kings of Napa، دراما جديدة من المخرجة، والكاتبة والمنتجة جانين شيرمان باروا (Claws، Self-Made: Inspired by the Life of Madam CJ Walker)، التي ستعمل كمنتج تنفيذي جنبًا إلى جنب مع ميشيل ليسينبي براون (Love Is، Real Husbands of Hollywood) وأوبرا وينفري.

وتركز سلسلة The Kings of Napa على وادي نابا بولاية كاليفورنيا، خاصة على مزرعة كروم المملوكة من قبل عائلة الملوك، وهي عائلة أمريكية من أصل أفريقي طموحة، التي استطاعت حفظ مكانتها على صفحات مجلات التصميم والمجلات الأخرى، جنبًا على أن تجارة النبيذ حققت نجاح كبير للعائلة، ولكن بعد الخروج المفاجئ للبطريرك من الشركة، يجب على أطفاله الثلاثة الكفاح من أجل عهود المملكة لقوتهم وثروتهم وإرثهم، وفقًا للتقرير الذي نشر على موقع "tvseriesfinale".