جنات تتوج مسيرتها بعمل فني مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انضمت النجمة المغربية جنات إلى شركة لايف ستايلز ستوديوز، في تعاون فني يعتبر الأول بينهما.

وفي تفاصيل هذا التعاون، أفادت بعض المصادر أن الأغنية تحمل توقيع الموسيقار والشاعر الكبير محمد رفاعي الذي قدّم أغنية كاملة الاوصاف للنجمة جنات سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بأحدث التقنيات ورصدت لها “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا، حرصًا من الشركة على أن يبصر هذا المشروع النور وفقًا لأفضل معاير الإنتاج.

ومن المعروف عن جنات جرأتها في طرح المواضيع الجديدة في أعمالها الفنية، أيضًا حرص لايف ستايلز ستوديوز على طرح عمل فني فريد من نوعه لناحية الكلام واللحن والموسيقى.