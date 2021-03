بخطوتين.. تيك توك تكافح التنمر على طريقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بينما يعتبر تطبيق تيك توك واحداً من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لديها معدلات عالية للغاية في انتشار حالات التنمر والتسلط الموجهة لصناع المحتوى خاصة المراهقين، بدأت الشركة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات الجديدة لمكافحة التنمر والحد منه للحفاظ على أمان مستخدمي التطبيق.

فقد بدأت المنصة في شهر ديسمبر 2020 بتطبيق سياسات أقوى لمكافحة التنمر والتسلط عبر الإنترنت، ثم قامت في الأسبوع الماضي بتوفير ميزتان جديدتان تساعدان المستخدم على حظر التعليقات المسيئة والضارة.

أولًا: ميزة الموافقة على التعليقات الجديدة في تطبيق TikTok:

وفر تطبيق TikTok سابقًا ميزة تتيح للمستخدمين تصفية التعليقات حسب الكلمات الرئيسية حتى يتمكنوا من منع نشر الإهانات أو الألفاظ النابية أو أي محتوى آخر يمثل مشكلة على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

والآن قامت بتوسيع الميزة حيث يمكن للتطبيق الآن إخفاء جميع التعليقات الجديدة في المنشورات حتى يقوم المستخدم بمراجعتها

ثم الموافقة عليها، حيث ستظهر الرسائل التي يوافق عليها بشكل عام في قسم التعليقات، بينما ستُحظر التعليقات التي يتجاهلها المستخدم بشكل نهائي.

ولتفعيل ميزة مراجعة التعليقات الجديدة وتمكينها في تطبيق TikTok اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق TikTok ثم انتقل إلى حسابك الشخصي.

• اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليسرى.

• من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

• في الشاشة التالية، اضغط على خيار (من يمكنه التعليق على مقاطع الفيديو الخاصة بي) Who can comment on my videos.

• قم بتحديد خيار (عوامل تصفية التعليقات) Comment filters.

• قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (تصفية كل التعليقات) Filter all comments إلى وضع التشغيل.

للاطلاع على جميع التعليقات المعلقة، اتبع الخطوات التالية:

• ارجع إلى قائمة (عوامل تصفية التعليقات) Comment filters.

• اضغط على خيار (مراجعة التعليقات التي تمت تصفيتها) Review filtered comments.

• اضغط على أي تعليق، ثم حدد ما إذا كنت تريد حذفه أو الموافقة على نشره.

ثانيًا: استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة التعليقات:

بالإضافة إلى أداة مراجعة التعليقات الجديدة، يقوم تطبيق TikTok الآن تلقائيًا بفحص التعليقات قبل أن ينشرها المستخدم، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على اللغة التي تتعارض مع سياسات التطبيق.

ومن ثم إذا وُجد أن هناك تعليق يحتوي على أحد الكلمات المحظورة التي حفظت سابقًا في خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تطبيق TikTok فسيظهر تحذير للمستخدم يخبره أن تعليقه الذي يريد نشره قد ينتهك القواعد مع منحه فرصة لمراجعة التعليق أو نشره على أي حال.

ومع ذلك، لن يُمنع المستخدمين من كتابة تعليقات قد تكون مسيئة، حيث يمكنك للمستخدمين تجاوز تحذيرات ومطالبات تطبيق TikTok بإعادة النظر ونشر تعليقاتهم على أي حال.

إلى أنه غالبًا حتى إذا فعلوا ذلك فمن المتوقع أن يتمكن صاحب الفيديو من حظر التعليق في النهاية باستخدام ميزة الموافقة على التعليقات السابقة ومنعه من الظهور في قسم التعليقات الخاص بمنشوره في تطبيق TikTok.