بالصورة – تبادل كلمات حب علني بين درة وزوجها يعرضهما للانتقاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تبادلت الفنانة التونسية درة رسائل رومنسية مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد. وجاء هذا بعدما نشر الأخير على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لهما وأرفقها بالتعليق: “أنت فريدة من نوعك درة زروق. أريد دائماً أن أكون هنا من أجلك. أحبك وسأحبك دائماً”. وردت عليه أحبك أيضاً حبيبي. ربنا يخليك ليا” قبل أن تضيف لاحقاً: “كلماتك تلامس قلبي”.

وأثارت هذه الرومنسية اهتمام الكثير من الناشطين الذين تفاعلوا مع الزوجين بطريقة لافتة متمنين لهما دوام السعادة معاً.

ويشار إلى أنه تم مؤخراً تداول أخبار أشارت إلى أن سعد اشترى لزوجته في يوم الحب سيارة فارهة تصل قيمتها إلى 6 ملايين جنيه. إلا أن درة سارعت إلى الرد نافية ذلك. وعلقت على هذا من خلال خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص على “إنستغرام” حيث كتبت: “هذه الصورة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبي أمام هذه السيارة التي زينت خصيصاً للفلانتين ولكنها ليست ملكي أو ملك زوجي”.