شقيق ياسمين عبد العزيز يعيد الجدل حول علاقتهما مرة أخرى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعاد الفنان وائل عبد العزيز الجدل حول علاقته بشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي مرة أخرى بعدما هاجمهما عبر صفحته على “فيسبوك”.

فعقب أن قامت “ياسمين” بنشر بوستر مسلسها الجديد “اللي مالوش كبير” الذي يشاركها فيه زوجها أحمد العوضي، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، ثم نشرها بوستر آخر تصدرت فيه بمفردها، فعلق وائل عبدالعزيز على هذا الأمر قائلا: «قولتلك ملهاش كبير مسمعتش الكلام».

وبعد ذلك قام وائل عبد العزيز بنشر خبر منشور عبر أحد المواقع محتواه أنها قامت بإزالة صورته من بوستر المسلسل، وعلق على الخبر قائلا: “مقولتلك يا حبيبي من الأول مالهاش كبير والغلطة عندنا بفورة مسمعتش كلامي”.

بعدها قام “وائل” بنشر صورة لبوستر شقيقته بمفردها وعلق عليها قائلا: “مبروك يا غزل … هو ده الصح والطبيعي إنتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك .. مبروك يلي ملكيش كبير”.

وحاولت ياسمين عبد العزيز تدارك الأمر مع زوجها أحمد العوضي بنشر بوستره في مسلسل “اللي مالوش كبير” وعلقت عليه قائلة: “اللي مالوش كبير”.

كن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث تبادل أحمد العوضي ووائل عبد العزيز بعد ذلك التراشق على حساباتهما بمواقع التواصل، حيث رد «العوضي» على ما قاله وائل عبد العزيز، ونشر صورة لبوستر مسلسل «اللي مالوش كبير» وهو يظهر بمفرده فيه- عبر صفحته على «فيسبوك» وعلق قائلاً: «هو ده نظامنا.. كل يوم واحد بيشيل التاني من الأفيش.. البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا.. إحنا كبيرنا ربنا.. اللي مالوش كبير.. غزل والخديوي .. نجاح قتال وحراق».

وبعدها نشر «العوضي» أيضاً صورة من كواليس المسلسل، فيما يبدو أنه يقصد بها وائل عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً: «أنا اسمي سيف الخديوي .. سيف الخدييييييوي احفظوا الجملة دي كويس».

وفي رد سريع من وائل عبد العزيز نشر صورة لنفسه وعلق عليها قائلاً: «أنا بابا يلا».

مسلسل «اللي ملوش كبير» يدور في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والأكشن ويعد هذا التعاون الأول لياسمين مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواجهما.