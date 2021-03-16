محمد منير: “والداي اعترضا على احترافي الغناء”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حل الفنان محمد منير، ضيفًا على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، حيث تحدث عن بداياته الفنية واعتراض والديه على احتراف الغناء.

قال منير: “منذ وصولي لمحطة رمسيس وأنا كنت متأكد أنني سيكون لي شأن كبير كما وعدت والدي، وصممت على ذلك، وكنت أرى دائما مستقبلي، فوالدي كان كبير موظفين ووالدتي كانت بنت باشا حصل على اللقب من الملك، وكانا يجدان أن مهنة الشاعر معيبة”.

وتابع: “أنا حاليا بخير الحمد لله، وأقول للشعب المصرى كله أنا بخير وبتمنى تنتهى أزمة فيروس كورونا، التي يشهدها العالم بأكمله وأصحابي في كل البلاد بيكلموني، ومش عارفين نشوف بعض وده حال الدنيا”.

وكان منير قد تعرض لأزمة صحية نتيجة تعرضه لكسر في الحوض تسبب في عدم مقدرته على الوقوف لفترات طويلة، وبسبب تلك الوعكة اضطر لتأجيل حفل رأس السنة، وعاد منير إلى المستشفى في فبراير الماضي للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء فحوصات طبية للتأكد من أنه أصبح بصحة جيدة.

يذكر أن آخر أعمال الكينج محمد منير، كانت أغنية “باب الجمال”، وحققت نجاحًا كبيرًا وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب.