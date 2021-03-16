أحمد عز وهند صبري يخوضان معارك شاقة في “هجمة مرتدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أفرجت شركة “سينرجي” للإنتاج الفني برئاسة المنتج المصري تامر مرسي؛ عن الإعلان الرسمي الأول لمسلسل “هجمة مرتدة” الذي يخوض بطولته النجم المصري أحمد عز ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، ضمن سلسلة من المسلسلات الدرامية التي تنتجها “سينرجي” تحت عنوان “معركة الوعي” وتتضمن الأدوار البطولية للجيش المصري في عمليات عسكرية واقعية.

ونشر المنتج تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، الإعلان الدعائي الأول لمسلسل “هجمة مرتدة”، والذي أفصح عن طبيعة المسلسل بأنه من أحد ملفات جهاز المخابرات العامة المصرية، ويظهر خلاله أحمد عز باسم “سيف العربي”.

ويجسد عز في مسلسل “هجمة مرتدة” دور مواطن عادي يرى فيه جهاز المخابرات أنه مؤهل للعمل معهم ومساعدتهم في قضية ما، ويبدؤون في ضمه إليهم عن طريق إرسال هند صبري لإقناعه والتي ستنجح في ضمه ليتولى أحمد فؤاد سليم تدريبه وتأهيله، ثم يخوض معارك شاقة بصحبة هند صبري، وذلك حسبما ظهر من البرومو الدعائي للمسلسل.

ويجتمع أحمد عز مجدداً بالفنانة التونسية هند صبري في ثاني عمل عسكري بينهما بعد النجاح الباهر الذي حققه فيلم “الممر”، حيث كانت تجسد دور زوجته، وتظهر في البرومو الدعائي لمسلسل “هجمة مرتدة” أن بينهما علاقة عاطفية ستكشفها أحداث المسلسل.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل “هجمة مرتدة” يشارك في بطولته ماجدة زكي، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.