شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لـ بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس بعد إعلان ترشيحات الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية بريانكا شوبرا عن جلسة تصوير جمعتها مع زوجها نيك جوناس، بمناسبة الإعلان أمس عن أسماء المرشحين لجوائز أوسكار، في دورتها الـ 93، وظهرا خلال إحدي الصور وهما يحاولان حمل تمثال لجائزة الأوسكار، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" تهانينا لجميع المرشحين. وشكرا للأكاديمية على هذه الفرصة".



بريانكا تشوبرا



بريانكا تشوبرا



بريانكا وجونثان

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 في 25 أبريل، وهو أحدث موعد قرر حتي الآن، ويأتي ذلك بعد موسم جوائز 2019-2020، حيث كان من المقرر إقامة جوائز الأوسكار في 9 فبراير، وسيبث الحفل الافتراضي لهذا العام على التلفزيون من خلال قناة ABC.



بريانكا وزوجها بصورة أخري



بريانكا وزوجها

وكشف القائمون على حفل أوسكار الـ 93، عن ترشيحات جوائز هذا العام، خلال بث مباشر من لوس أنجلوس وهي :

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوهين

دانيال كالويا

ليزلي أودوم جونيور

بول راسي

ليكيث ستانفيلد

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا باكالوفا

جلين كلوز

أوليفيا كولمان

أماندا سيفريد

يون يوه جونج

أفضل تصميم أزياء

"Emma"

"Mank"

"Ma Rainey’s Black Bottom"

"Mulan"

"Pinocchio"

أفضل فيلم أنيمشن قصير

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

أفضل فيلم أكشن قصير

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"

أفضل سيناريو مقتبس

"Borat Subsequent Moviefilm"

"The Father"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"The White Tiger"

أفضل سيناريو أصلي

Judas and the Black Messiah

Minari

Emerald Fennell

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7