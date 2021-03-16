شكرا لقرائتكم خبر عن عاشق للإذاعة منذ الصغر.. أبرز معلومات عن الفنان الراحل عادل هاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان عادل هاشم، عن عمر ناهز 82 عاما، أمس الاثنين، حيث ولد عادل هاشم فى القاهرة، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتليفزيون والسينما وتولى عدة مناصب فى هيئة المسرح، وأخرج العديد من المسرحيات.

وبعد تخرج عادل هاشم تقدم لاختبارات المسرح القومى وتم تعيينه، وبجانب التمثيل على المسرح، عمل فى البداية كمساعد مخرج مع عدد كبير من المخرجين المسرحيين مثل عبد الرحيم الزرقانى وسعد أردش وكرم مطاوع، أما أول تجربة له فى اﻹخراج المسرحى فكانت من خلال مسرحية الانس، واستمر فى العمل المسرحى حتى عام 1970، ثم عاش على مدار 13 عامًا بين الجزائر وفرنسا.

وحاز على درجة الدكتوراه من باريس فى علم الاجتماع المسرحى، وعمل كمذيع وممثل ومشرف على البرامج المذاعة باللغة العربية فى إذاعة باريس العربية ومونت كارلو، كما عمل بالمعهد القومى للوسائل السمعية والبصرية فى فرنسا، وفى الجزائر عمل كأستاذ فى معهد التمثيل بتكليف من وزارة الثقافة.

وقدم للتليفزيون مسلسلات "محمد رسول الله، رأفت الهجان، القضاء في اﻹسلام، بوابة الحلواني، قصة مدينة، اﻷبطال، العراف".

قدم عادل هاشم فى السينما المصرية العديد من الأفلام، منها: الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب اطاليا، بلية ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس، وغيرها.

وفى شهر فبراير الماضى، أجرى عادل هاشم حوارا وروى العديد من ذكريات الطفولة، قائلا: وإحنا صغيرين مكنش عندنا راديو كنا بنروح عند الجيران ونسمع الراديوكنت دائم التفكير والتساؤل عن كيفية دخول المذيعين داخل الراديو وكنت استخدم غطاء مكينة الخياطة الخاصة بوالدتي لإقامة برنامج إذاعي تخيلي و عند دخولي للمدرسة توليت مسئولية الإذاعة المدرسية، وكنت دائم الأعداد لبرامج الإذاعة المدرسية.