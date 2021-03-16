شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب بطل خامس حكايات "ورا كل باب" بعنوان "طبق الأصل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان فتحى عبد الوهاب تصوير مشاهد الحكاية الرابعة من مسلسل "ورا كل باب" والتي تحمل اسم "طبق الأصل" سيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج معتزحسام الدين وتشارك في بطولة الحكاية ساندى على، حسبما أعلن المخرج معتز حسام على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.



حكاية طبق الاصل من مسلسل ورا كل باب

وانطلق عرض مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، الأسبوع الماضى، حيث عرضت الحكاية الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتى وعابد عنان وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وتعرض هذا الأسبوع الحكاية الثانية بعنوان "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان وهايدى رفعت وحلمى فودة.

وانتهت المخرجة إيمان الحداد من تصوير الحكاية الثالثة من المسلسل وتحمل اسم "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، كريم الحسينى، عمرعبد العزيز، آية هشام.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى وفكرة يسرى الفخرانى ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعى من داخل البيوت المصرية.