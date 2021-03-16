"الله يرحم الأستاذ".. داليا مصطفى تنعي عادل هاشم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة داليا مصطفى، الفنان عادل هاشم، الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

نشرت "داليا" صورة الراحل عادل هاشم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحم الأستاذ عادل هاشم ويسكنه فسيح جناته".

وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لمصراوي، أن صلاة الجنازة ستقام عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

الفنان عادل هاشم من مواليد 1939، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الهامة بالسينما والمسرح والتليفزيون.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل مسرحية "شارع محمد علي"، ومسلسل "سكة الهلالي" و"بوابة الحلواني: وفيلم "بلية ودماغه العالية" و"حرب أطاليا" وغيرها من الأعمال.