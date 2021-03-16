شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يكشف كواليس تدريبات تقوية زراعيه بحمل صديقه فى صورة من55عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف سيلفستر ستالون بأنه واحد من أهم وأشهر نجوم الأكشن فى العالم وهو ما أهله للترشح للمنافسة علي جائزة الأوسكار مرتين، إضافة إلى حصده عدد كبير من الجوائز، واستطاع بفضل لياقته البدنية العالية تحقيق نجاحًا كبيرًا فى دوره بسلسلة أفلام "رامبو" التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرًا.



سيلفتر ستالون

وكشف ستالون عن صورة قديمة له عندما كان بعمر 19 عاما، أى أن الصورة التقطت منذ قرابة 55 عامًا، والتى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، بعدما أرسلها له صديق قديم، ويظهر سيلفستر فى الصورة أثناء تدريباته، لكن بدلًا من الذهاب لصالة الألعاب الرياضية للتدريب بالآلات والأثقال الحديدية، كان يحمل شخصًا بيديه لأعلى من أجل تقوية عضلات الذراعين.



سيلفستر ستالون

وعن كواليس هذه الصورة، قال سيلفستر ستالون، "أرسل لي صديق جيد هذه الصورة القديمة عندما كان عمرى 19 عامًا، الأمر مضحك فعندما لا أتمكن من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، كنت أرفع أي شيء لمجرد التمرين، مجنون أليس كذلك؟".

كما كشف النجم سيلفستر ستالون - فى وقت سابق من الشهر الماضى - عن مفاجأة لجمهوره ومتابعيه حينما نشر صورة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها بأن كل الأخبار التي انتشرت طوال الفترة الماضية بشأن تحضيراته لجزء جديد من سلسلة أفلام روكى حقيقية، قائلاً: "لقد سأل الكثير من الناس، نعم الجزء الجديد من روكى قريبًا".

وأضاف: "في الوقت الحالي في مجال صناعة الأفلام، هناك فوضى كبيرة بسبب كل القيود، لذلك يستغرق الأمر وقتًا لمعرفة متى وأين يكون الأفضل، ولكن الأمر يستحق ذلك"، وتابع: "لن يتم تجاوز المعركة أبدًا، لقد كان في تقديري أفضل قتال خلال فيلم على الإطلاق، ولكن مع إعادة قصه أصبح الأمر أكثر روعة".