شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان كارم محمود .. تعرف على أجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان كارم محمود، حيث أنه من مواليد 16 مارس 1922 والذى احتل مكانة متميزة بصوته الجميل، على مدى تاريخ طويل في الوسط الفنى، ولد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وكان والده يعمل في التجارة وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية عمل في محل رفا.

وذهب كارم محمود في عام 1938 للقاهرة ليلتحق طالبا بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية وحصل على الدبلوم عام 1944، وكان يرعاه فنيا آنذاك مصطفى بك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية.

وعمل كارم محمود مع كبار أهل الفن والموسيقى والتلحين والغناء في مصر، مع كامل محمود، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان، رياض السنباطي، ومن أعماله الغنائية: "أمانة عليك يا ليل طول ، والنبى يا جميـــل حوش عنى هواك ، على شــط بحر الهـــوى، سمرة يا سمرة ، عنابى عنابي، حوش عنى هواك ، يا حلو ناديلى، داره قصاد دارى، أمجاد ياعرب، إيدك في إيدى، يافايتني ف حيرة ، يا ابو العيون السود ، عرف الشوق يوصلي.

وشارك كارم محمود في بطولة 20 فيلما كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" للمخرج نيازي مصطفى وغنى في الفيلم "آن الأوان يا زمان" آخرها فيلم بعنوان "ثأر بايت ولمع فى اغنياته على شط بحر الهوى" و"سمرا يا سمرا " وقام بالعديد من الرحلات الفنية الى سوريا ولبنان غنى فى اوبريتات : " العشرة الطيبة" ليلة من الف ليلة" " هدية العمر" " عوف الاصيل" " قطر الندى" وتوفي كارم محمود 15 يناير عام 1995 عن عمر ناهز الـ72.