"بقيت أجمد مني".. رسائل متبادلة بين أمير كرارة وشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد النجم أمير كرارة، بالأداء الذي يقدمه شقيقه الفنان أحمد كرارة بمسلسل "في يوم وليلة".

ونشر أمير مشهد لشقيقه من العمل عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا كرارة .. بقيت أجمد مني في التمثيل".

ورد أحمد كرارة، على رسالة شقيقه عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلاً: "حبيبي يا أمير.. أنت الأصل وبتعلم منك".

مسلسل "في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق وأيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعي وصلاح عبدالله ومحمد مهران وولاء الشريف وداليا مصطفى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

ويشارك أمير كرارة في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "نسل الأغراب" ويشاركه البطولة أحمد السقا، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

