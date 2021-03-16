بعد المقابلة المثيرة.. أخت ميغان تتوقع طلاقها من الأمير هاري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تتوالى توابع مقابلة الممثلة الأميركية السابقة، ميغان ماركل، حيث شنت أختها غير الشقيقة سامانثا ماركل هجوما جديدا عليها، معتبرة أن زواجها من الأمير هاري سينتهي بالطلاق ما لم تسدل عليهما “مشورة واسعة”.

واعتبرت سامانثا ماركل أن الأمير هاري بدأ “يشكك” في الزواج، متوقعة أن “تتجه الأمور نحو الأسوأ وعندها سيبدأ هاري بالاعتراض على تصرفات زوجته ويبتعد عنها”، وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”.

ورأت أن زواج ميجان وهاري سينتهي بالطلاق ما لم يحصلا على مشورة مكثفة وأن يكونا صادقين ويعتذرا من كل شخص أضرا به بعد أن وجها اتهامات بالعنصرية داخل العائلة المالكة، وذلك في مقابلتهما مع أوبرا وينفري.

وأضافت: “لم يكن هناك أي شيء في هذه المقابلة صادقا، والأضرار التي لحقت بالعائلة المالكة كانت جسيمة”.

وكانت ميغان ماركل، قالت في مقابلة مع الإعلامية الأميركية، أوبرا وينفري، إنها لم تكن مرتاحة خلال حياتها في القصر، وكشفت أن هناك من تحدث إلى زوجها الأمير هاري، وهي حامل، وأعرب له عن مخاوف حيال لون بشرة الرضيع المقبل، وهل ستكون سمراء، لأن والدة ماركل من أصل إفريقي.

وذكرت شكبة “سكاي نيوز” البريطانية، أنها سألت الأمير وليام عما أثير بشأن العنصرية، فأجاب جازما “لسنا عائلة عنصرية بالمرة”.

والثلاثاء، بادر متحدث باسم قصر باكنغهام في بريطانيا، إلى التعليق على ما ورد في مقابلة ميغان ماركل التي تبلغُ 39 عاما، والتي وضعت تصريحاتها العائلة المالكة في واحدة من أسوأ أزماتها منذ عقود.

وذكر القصر، في أول رد فعل رسمي، أن ما أثير بشأن شكاوى عرقية من قبل ماركل يبعث على القلق، وسيجري التعامل معه.

وأضاف البيان أن العائلة المالكة حزينة بشدة وهي تحاط علما بمدى الصعاب التي واجهها الأمير هاري وماركل، خلال السنوات الماضية.