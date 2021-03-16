الموت يغيّب الفنان المصري عادل هاشم عن عمر 82 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 9:16 صباحًا

توفي الفنان المصري عادل هاشم، عن عمر ناهز الـ 82 عاماً ، مساء الاثنين.

ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم الثلاثاء، عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة القاهرة.

والفنان الراحل من مواليد محافظة القاهرة في العام 1939، كان حصل على بكالوريس معهد الخدمة الاجتماعية ثم الدكتوراه في الاجتماع، وعمل بالتلفزيون والسينما حيث تولى عدة مناصب في هيئة المسرح، كما أخرج عدداً من المسرحيات.

تاريخ في المسرح والتلفزيون

إلى ذلك، كانت أول تجربة له في اﻹخراج المسرحي من خلال مسرحية الإنس، وقدم للتلفزيون مسلسلات محمد رسول الله، ورأفت الهجان، والقضاء في اﻹسلام، وبوابة الحلواني، وقصة مدينة، واﻷبطال.

كما شارك الفنان الراحل في العديد من الأفلام، منها الراجل اللى باع، وعفريت النهار، وناصر 56، وساعتان من الرعب، و90 دقيقة، وحرب إيطاليا، وبلية ودماغه العالية، وإلا ابنتي، والطاووس.