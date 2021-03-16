هل تعود المياه لمجاريها بين تايلور سويفت وهاري ستايلز؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توجهت العيون والأنظار مساء أمس الأحد إلى النجمين هاري ستايلز وتايلور سويفت خلال حضورهما حفل توزيع الجوائز الموسيقية غرامي.

فقد حرص هارى ستايلز على التواجد لفترة طويلة مع النجمة تايلور سويفت حيث كانا يتبادلان أطراف الحديث.

وأثار تواجدهما معاً لفترة طويلة في هذا الحدث الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول إمكانية عودتهما لبعضهما البعض واشتعال الحب بينهما مجدداً.

ومن المعروف أن قصة حب قوية جداً كانت تجمع النجمين في عام 2012، وكانت هذه العلاقة مصدر إلهام لتايلور في أغنيتها I Knew You Were Trouble.

يشار إلى أن تايلور سويفت قد فازت بجائزة غرامي “ألبوم العام” لتصبح أول مغنية تفوز بلقب ألبوم العام ثلاث مرات، أما هاري ستايلز فقد فاز بأول جائزة غرامي في تاريخه الفني.