شيرين عبد الوهاب مفاجأة مسلسل غادة عبد الرازق في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لن تغيب عن شهر رمضان 2021، وذلك بعدما كشفت بعد المصادر عن تعاقدها رسميًا مع شركة “الصباح” لصاحبها المنتج صادق الصباح لغناء شارة مسلسل “لحم غزال” بطولة النجمة المصرية غادة عبد الرازق.

وتعتبر هذه المرّة الثانية التي تغني فيها شيرين عبد الوهاب شارة لمسلسل تقوم ببطولته غادة عبد الرازق، إذ غنّت شيرين لـ غادة بموسم دراما رمضان 2013، أغنية “مشاعر” لمسلسل “حكاية حياة” من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتخطى نجاح الأغنية فترة عرض العمل في رمضان.

وكانت آخر مشاركة لشيرين عبد الوهاب في تترات مسلسلات رمضان في 2019، حين قدّمت أغنية “يا بتفكر يا بتحس” تتر مسلسل “خمسة ونص” بطولة النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم السوري قصي خولي.

نفيد بالذكر أن مسلسل “لحم غزال” يتم تصويره في لبنان وهو من بطولة غادة وعمرو عبد الحليل وشريف سلامة ومي سليم وغيرهم وسيعرض في شهر رمضان على شاشة ام بي سي مصر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي داخل حارة شعبية يتعرض سكانها إلى مشكلات اجتماعية عدّة.