نوال الزغبي تحصد ملايين المشاهدات.. “عقلي وقف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد نحو شهر من طرحها، تواصل النجمة اللبنانية نوال الزغبي حصد نجاح أغنية “عقلي وقف” التي طرحتها بالتعاون مع شركة “روتاتا للصوتيات والمرئيات”.

فقد حافظت أغنية “عقلي وقف” على المراتب الأولى في لائحة الأغنيات العربية الأكثر استماعاً لهذا الشهر، حيث حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

أغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم. أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج فادي حداد.

نفيد بالذكر أن نوال الزغي ظهرت خلال الكليب بإطلالتين لافتتين على خشبة مسرح تقدّم عرضًا استعراضيًا برفقة مجموعة من الراقصين الذين يؤدّون أنواعاً من الرقصات، بين رقص الصالون والرقص الشعبي بوجود كراسي ملوّنة لعبوا دوراً في تصميم الرقصة.