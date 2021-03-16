مليون مشاهدة في أيام.. روبي في “حتة تانية” بعودتها إلى الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: حققت أغنية “حتة تانية” للنجمة المصرية روبي أكثر من مليون مشاهدة بعد 5 أيام فقط على طرحها عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “حتة تانية” هي أوّل أغنية تصدرها روبي من ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الإسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

ويُمثل ألبوم “حتة تانية” عودة للفنانة المصرية إلى الساحة الغنائية بعد غياب نحو 14 عاماً، وتقدّم من خلاله ست أغنيات، تعاونت خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين. وسيتم طرحها على طريقة “السينغل” واحدة كل أسبوع.

وبدأت تصوير مشاهد مسلسلها “شقة 6” الذي ستقدّمه في رمضان المقبل، عبر إحدى المنصّات الإلكترونية. وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والرعب، حول عقار سكني، يشوبه الغموض وتحديداً في الشقة الرقم ستة، ويحاول السكان كشف ألغازها وأسرارها.

ويشاركها في البطولة صلاح عبدالله، محمود البزاوي، أحمد حاتم، حمزة العيلي، رحاب الجمل، وآخرون.