هيفاء وهبي في عيد ميلادها.. أيقونة الجمال والموضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: لا زالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تخطف الأنظار يومًا تلو الآخر، باحتفالاتها بعيد ميلادها، وصورها التي تنشرها عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وخضعت هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد ميلادها، أطلت فيها بإطلالة جديدة، حيث ارتدت فستانًا من اللون البنفسجي، مطرز بالكامل بالترتر من نفس اللون، ونسقت إطلالتها مع حذاء “بوت” قصير من اللون الفضي، وطبقت هيفاء وهبي في الصور مكياج مختلفًا بظل عيون يجمع بين اللونين البرتقالي والبنفسجي ورفعت شعرها للأعلى.

ومنذ يوم عيد ميلادها، تصدرت هيفاء وهبي، قائمة الترند والكلمات الأكثر بحثًا وتداولًا في المملكة العربية السعودية ولبنان ومصر وعدد من البلدان العربية،​ بعد أن نشرت فيديو على صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” من مفاجأة حضّرها لها أصدقاؤها في كواليس تصوير عملها الجديد.

يشار إلى أن هيفاء وهبي يعرض لها حاليًا مسلسل “أسود فاتح” على شاشة “MBC مصر”، ويشاركها فيه الفنانين معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.