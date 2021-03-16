نجاح جديد يرافق كارول سماحة في “شكرًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب أغنية “شكرًا” للنجمة البنانية كارول سماحة أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على طرحه على القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” بموقع “يوتيوب”.

ويتصدّر الكليب منذ إصداره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، كما وتحتلّ الأغنية المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

أغنية “شكراً” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري.

وقصّة العمل مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث تجمع من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة المميزة، بحيث يحل هاني شاكر ضيفًا على فيديو كليب كارول سماحة، ونفس الأمر يتكرر مع سماحة التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر.