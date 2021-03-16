إلهام شاهين: “الفنانون أكثر عرضة للاكتئاب وألزهايمر”.. فمن قصدت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أن الفنانين أكثر عرضة للاكتئاب من غيرهم، كما أن الكثير منهم يصاب بألزهايمر في الكبر بسبب تعرضهم لضغوط كبيرة عند التمثيل وتأديتهم لأدوار مختلفة تخالف حقيقتهم.

وكشفت إلهام شاهين في تصريحات تلفزيونية عن أنها عولجت عند طبيب نفسي فرنسي شهير ويزوره العديد من نجوم هوليوود، لافتة إلى أنها سألت الطبيب عن سبب إصابة الفنانين بالعديد من الأمراض النفسية فأجابها بأن السبب ضغطهم الشديد على الجهاز العصبي من أجل إدخاله في أحاسيس مختلفة وغير حقيقية.

وأوضحت النجمة المصرية أن غالبية الفنانين الصادقين يصابون بالاكتئاب بينما بعض الممثلين يستطيعون التمثيل من دون الانغماس في الشخصي، مشيرة إلى أنها ليس لديها “تكنيك” لتفادي الدخول في الشخصية وتمثل بكل جوارحها.

ولفتت إلى أنها في إحدى المرات أصيبت بانهيار عصبي حقيقي بسبب دورها في مسلسل “سامحوني مكنش قصدي” لأنها اندمجت خلال تأديتها دور امرأة تكتشف خيانة زوجها لها ودخلت في نوبة من الصراخ سببت فقدانها صوتها تماماً، واضطرت لأخذ 5 حقن كورتيزون حتى يعود صوتها مما سبب زيادة وزنها.

وهاجمت إلهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعي وتمنت أن تستطيع إزالتها من العالم لأنها علمت الناس التطاول و”التفاهة” وهي تكره كل ما هو تافه سواء في الفن أو الحياة.

وأكدت أن فكرة تقديم جزء ثانٍ من فيلمها الشهير “يا دنيا يا غرامي” الذي شاركت في بطولته مع النجمتين ليلى علوي وهالة صدقي مازالت قائمة ولكن هناك حيرة حول تقديمه كفيلم أو في مسلسل أفضل.