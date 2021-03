أحمد زاهر يروي تفاصيل عدم معرفته بوالده 6 أعوام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: روى الفنان المصري أحمد زاهر تفاصيل مروره بتجربة صعبة في طفولته، وهي عدم معرفته بوالده لمدة 6 أعوام.

وقال زاهر في إحدى مقابلاته التلفزيونية إن والدته ووالده انفصلا بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج، مبيناً أنه عندما ولد وجد نفسه يعيش مع والدته وجدته ولا يعرف والده.

وأكد أنه اعتقد زوج خالته هو والده، وكان يناديه بلقب “بابا”، معقباً بأن والده ووالدته لم يكونا قريبين بعد الانفصال، وأن ظروف والدته كانت غير مستقرة.

وأشار زاهر إلى أن والدته تعمل “طبيبة”، وذهبت إعارة في دولة نيجيريا، ورافقها الرحلة كونه طفلاً، متابعاً: “أول جملة علموها لنا لما وصلنا البلد Take my money but don’t take my life (خذ مالي ولا تقتلني)”.

وتحدث زاهر عن حالة الخوف الشديدة التي كانت عليها والدته خلال تلك الرحلة، مبيناً أنهما عاشا هناك لمدة عامين، حتى إنه بدأ دراسته هناك، وعانى الكثير كونه أجنبياً بالنسبة للمواطنين هناك، إضافة إلى أنه لم يستطع التعرف على أحد.

وأشار إلى أن تلك الصعوبات والمعاناة خلقت بداخله دوافع تحمل المسؤولية، مشيراً إلى أنه عاد لمصر وعمره 6 سنوات وبدأ يرى والده منذ ذلك الحين، معقباً: “شوفت أبويا بعد ما رجعت من نيجيريا، وكان عندي وقتها 6 سنين تقريباً، وكانت أول مرة أشوفه”.

يُذكر أن الفنان المصري أحمد زاهر، شارك مؤخراً في مسلسل “لؤلؤ” وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه، بينما يغيب عن دراما رمضان المقبل بالرغم من النجاح الذي حققه من خلال مشاركته في مسلسل “البرنس” الذي تم عرضه في رمضان الماضي.