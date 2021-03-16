شاهدوا كم كبر طفل ميريام فارس الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شاركت ملكة المسرح ميريام فارس جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لطفلها الجديد “دايف” نشرته عبر خاصية ستوري في انستغرام.

ورغم أن ميريام لم تكشف عن وجه ابنها، إلا أن الفيديو يُظهر أن دايف قد كبر كثيراً وأصبح يلعب بالألعاب. ويبلغ دايف حالياً 4 أشهر ونصف فقد أنجبته النجمة نهاية أكتوبر الماضي.

وكانت ميريام قد كشفت عن أنها لم تخرج من منزلها والتزمت بالحجر الصحي منذ بدء أزمة فيروس كورونا بداية عام 2020.

وفي أكتوبر الماضي، رزقت النجمة اللبنانية بطفلها الثاني “دايف” من زوجها رجل الأعمال داني متري، لتصبح أماً للمرة الثانية، وشكل خبر ولادة ميريام مفاجأة سارة لجمهورها ومحبيها وخاصة أنها قد أخفت خبر حملها طيلة الفترة الماضية.