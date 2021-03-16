محمد الشرنوبي: ظروف خاصة منعتني من إكمال دراستي ولن أكتفي بالنجاح الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رد النجم المصري محمد الشرنوبي لأول مرة على الجدل الذي دار مؤخراً حول حقيقة حصوله على الشهادة الإعدادية فقط وعدم إكماله التعليم الثانوي أو الجامعي.

وقال محمد الشرنوبي في مقابلة تلفزيونية إن كل ما يتردد حقيقي وأنه لم يكمل تعليمه بالفعل، مشيراً إلى أن الأمر ليس عيباً أو حراماً أو خطأ حتى يرد عليه ويتحدث عنه بوسائل الإعلام، متعجباً من نشر بعض المواقع الإخبارية للخبر تحت عنوان “شاهد فضيحة محمد الشرنوبي”.

وشدد الفنان المصري الشاب على أنه ليس لديه فضائح ولا يوجد أي شيء يعيبه ويكفي أنه حقق مؤخراً قدراً من النجاح الفني، وينفق على نفسه منذ الصغر ويعتمد على نفسه كلياً وبالتالي فهو شخص مسؤول وغير مستهتر.

وأكد محمد الشرنوبي أن الشهادة مهمة للغاية ولا يقلل منها والمؤهل العالي مهم، ولكنه تعرض لظروف خاصة شخصية لا يعلم عنها أحد سببت عدم إكمال تعليمه، وبالتالي لا يحق لأي شخص الحكم عليه من دون علم.

ولفت إلى أن المسؤوليات زادت عليه في فترة من الفترات منعته من إكمال تعليمه، لافتاً إلى أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لإكمال تعليمه والحصول على شهادات أعلى ولن يكتفي بالنجاح الفني.

وكان عدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة الشهادة الإعدادية للفنان محمد الشرنوبي، وأكدوا أنه تم قيده بنقابة الموسيقيين بالشهادة الإعدادية فقط، والتزم الشرنوبي الصمت التام ولم يخرج لتأكيد أو نفي صحة هذه الشهادة.