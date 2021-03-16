دراما رمضان.. طرح الإعلان الترويجي لمسلسل "هجمة مرتدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة الإنتاج المصرية "سينرجي" الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "هجمة مرتدة" والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

والمسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، من ملفات المخابرات المصرية، وبطولة أحمد عز والنجمة التونسية هند صبري وأحمد صلاح حسني ومحمود البيزاوي وماجدة زكي وهشام سليم ومحمد جمعة، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ويكشف الإعلان الترويجي عن ملامح قصة العمل، وأهمها أن أحمد عز يجسد شخصية ضابط مخابرات يدعى سيف العربي، ويتعرض لحادث يدفع المحيطين به للتشكيك في قدرته على القيام بمهمة وطنية.





وتلعب هند صبري دورا وطنيا، وتقوم بتدريب الضابط وإعداده حتى يستطيع القيام بالمهمة الرسمية، وينتمي المسلسل لدراما التشويق والإثارة، وتم تصوير جزء كبير من أحداثه في بعض الدول الأوروبية.

وكان المنتج تامر مرسي قام بنشر الإعلان الترويجي عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل وأرفقها بتعليق قال خلاله: "هنفضل لحد ما نموت في خدمة البلد دي.. (هجمة مرتدة) من ملفات المخابرات العامة المصرية على dmc رمضان ٢٠٢١".