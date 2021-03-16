وفاة الفنان المصري عادل هاشم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت الفنان المصري عادل هاشم، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن عمر ناهز الـ 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين المصريين، إن صلاة الجنازة ستقام عصر الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة.



عادل محمد هاشم من مواليد 19 فبراير 1939، وحصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، وتولى العديد من المناصب بهيئة المسرح، وقام بإخراج عدد كبير من العروض المسرحية الناجحة.

كما شارك الفنان الراحل بالتمثيل في عدد كبير من الأعمال الفنية على شاشة السينما منها: "حرب إيطاليا، و50 دقيقة، وإعدام قاضي، وبلية ودماغه العالية، وسوق النساء".

ومن أبرز أعماله على شاشة التلفزيون: "المرأة في الإسلام، وفيرتيجو، ولحظة اختيار".



