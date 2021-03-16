شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل جون ليجاند وزوجته كريستى تيجن بفوزه بجائزة الجرامى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى جون ليجاند وزوجته النجمة والسوبر موديل كريستى تيجن قررا الاحتفال على طريقتهما بفوز ليجاند بجائزة الجرامى "Best R&B Album" لعام 2021.

التقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور لجون ليجاند البالغ من العمر (42 عاما) وكريستى تيجن ذات الـ(35 عامًا) خلال توجههما لتناول العشاء فى أجواء رومانسية ساحرة فى أحد المطاعم الفاخرة فى بيفرلى هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقد ظهر الزوجان تيجن وليجاند بعدد من الصور وهم ممسكان بأيدى بعضهما البعض خلال تبادلهما أطراف الحديث.

اختارت كريستى تيجن مرتدية فستان قصير من "القطيفة" باللون الأحمر وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Oscar de la Renta" من مجموعة تصميمات خريف / شتاء 2019 ، بينما وصل سعر الفستان الى 4970 جنيها إسترلينيا، وتحدث بروده الطقس فارتدت "جاكت" من القطيفة باللون الأسود و لكى تكمل أناقتها اختارت حقيبتها وحذائها بنفس اللون.

وقد تخلت تيجن تمامًا عن ارتداء القناع الواقى التقليدى وظهرت بقناع واقٍ مزين بالـ"جليتر" باللون الفضى وهو ما جعل النجمة الشهيرة أكثر جمالا وبريقا.