"الشعب رح ياكل بعضه".. نوال الزغبي تعلق على الأوضاع الراهنة في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، التعليق على الأوضاع الحالية في لبنان.

وكتبت "الزغبي" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الشعب رح يأكل بعضه.. الدولار رح يصير بـ ١٥ ألف، والنَّاس عم تموت بالجوع، وجوقة الزعماء اللي عاملة حالها بموقع مسؤولية عم تتقبّر على الجبنة ومين حصته أكبر.. بس اللي مش عم أقدر أفهمه على شو بعدهم هالقد محمسين؟.. ما ضل في شيء تاخدوه منا! اخدتوا كل شي! .. هزلت".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، هي أغنية "عقلي وقف" التي تعاونت فيها مع المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم.