فن ومشاهير

"الشعب رح ياكل بعضه".. نوال الزغبي تعلق على الأوضاع الراهنة في لبنان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، التعليق على الأوضاع الحالية في لبنان.
وكتبت "الزغبي" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الشعب رح يأكل بعضه.. الدولار رح يصير بـ ١٥ ألف، والنَّاس عم تموت بالجوع، وجوقة الزعماء اللي عاملة حالها بموقع مسؤولية عم تتقبّر على الجبنة ومين حصته أكبر.. بس اللي مش عم أقدر أفهمه على شو بعدهم هالقد محمسين؟.. ما ضل في شيء تاخدوه منا! اخدتوا كل شي! .. هزلت".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، هي أغنية "عقلي وقف" التي تعاونت فيها مع المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا