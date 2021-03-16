شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتعاون مع الموزع عمرو الخضرى فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة أنغام مع الموزع الموسيقى عمرو الخضري، في أغنية سينجل جديد تحمل طابعا دراما ومقسوم شعبي، من كلمات عمرو يحيي، وألحان مصطفي العسال، وقال موزع الأغنية عمرو الخضري لـ"الخليج 365"، أنغام تقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.





من ناحية استعانت النجمة أنغام خلال أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، بصور عدد من الفنانين والفنانات الراحلين والذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة وكان لهم أثر كبير في وجدان جمهورهم.

ولفتت أنغام الأنظار خلال الكليب بسبب تأثرها بكلمات الأغنية ما تسبب في نزول دموعها كما ظهرت أثناء سيرها أمام حائط معلق عليه عدة صور لهؤلاء الفنانين كان أبرزهم، الفنان محمود ياسين، الفنان عزت العلايلي، الفنانة رجاء الجداوى، الفنانة شويكار، المخرج وحيد حامد، الموسيقار عمار الشريعى، الفنانة ماجدة، الفنان أحمد زكى، وغيرهم.



