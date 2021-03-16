شكرا لقرائتكم محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن خلاف الفنان المصري محمد رمضان مع الإعلامي عمرو أديب على إثر الأزمة التي وقعت خلال التصوير، وتسببت في إصابة رمضان وفنان شاب، مازال مستمرا.

ويبدو أن رمضان قرر ألا يتجاهل رد أديب، ولجأ إلى السخرية من أجل الرد عليه، بعدما نشر فيديو عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا لا تتجاوز مدته الـ 30 ثانية.