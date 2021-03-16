شكرا لقرائتكم محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن خلاف الفنان المصري محمد رمضان مع الإعلامي عمرو أديب على إثر الأزمة التي وقعت خلال التصوير، وتسببت في إصابة رمضان وفنان شاب، مازال مستمرا.
ويبدو أن رمضان قرر ألا يتجاهل رد أديب، ولجأ إلى السخرية من أجل الرد عليه، بعدما نشر فيديو عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا لا تتجاوز مدته الـ 30 ثانية.
ويظهر في الفيديو عمرو أديب وهو يتحدث عن رمضان قائلا "حضرتك طبعا 1000 من يعالجك و1000 من يقف جنبك.. العالم كله مهتم بيك كل لحظة.. وأنت طالع من الطيارة.. وأنت نازل من الطيارة.. وأنت بتركب العربية".
ليلحق رمضان الفيديو بجزء من مونولوج قديم للفنان الراحل إسماعيل يس بعنوان "عيني علينا يا أهل الفن"، واختار رمضان من كلماته الجزء التالي "عيني علينا يا أهل الفن عيني علينا.. ناكل قر ونشبع زن وقلع عنينا.. يا عيني علينا".خرزة زرقاء
ولم يكتف رمضان بالفيديو، حيث علق عليه قائلا "قل أعوذ برب الفلق"، واستخدم إلى جوار الآية خرزة زرقاء، في إشارة إلى رغبته أن يتجنب الحسد بسبب الحديث الدائم عما يمتلكه.
وبذلك تدخل الأزمة منعطفا جديدا بين رمضان وأديب على خلفية الهجوم الذي تعرض له رمضان، وتحميله مسؤولية ما جرى أثناء التصوير من انفجار لقنبلة تسببت له ولفنان شاب آخر في إصابات شديدة.
يذكر أن الخلاف بدأ بإعلان رمضان أن وسائل الإعلام بمن فيها عمرو أديب، خرجوا ليلوموه ويهاجموه بسبب أزمة لا دخل له بها، وأنهم تجاهلوا حجم الإصابة التي تعرض لها، ذلك الأمر الذي دفع عمرو أديب للرد على النجم المصري عبر برنامجه "الحكاية"، وأخذ يوضح لرمضان حقيقة ما قاله عنه، معتبرا أن من يصنع الفنان هو إعلام بلده.