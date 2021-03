شكرا لقرائتكم خبر عن Raya and the Last Dragon يتصدر شباك التذاكر الأمريكى بـ55 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم العائلة من ديزني Raya and the Last Dragon ، 55 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية له بشباك التذاكر الأمريكي، إي أن إيرادات الفيلم قلت بنسبة 35%، وحقق الفيلم الرقم من إغلاق نصف السينمات في أمريكا الشمالية، وتحديد سعة المشاهدة بنسبة 25% في سينمات مدينة نيويورك، والتي بدأت إعادة افتتاحها قبل أسبوع، في حين أن دور السينما في مقاطعة لوس أنجلوس لن تعود حتى هذا الأسبوع. سيتم أيضًا تحديد السعة في مقاطعة لوس أنجلوس بنسبة 25%، أو 100 شخص لكل قاعة، وهذا أفضل إلى حد ما من نيويورك، حيث يوجد 50 شخصًا، ومن المقرر أن تفتتح Giant AMC Theatres العديد من دور عرض لوس أنجلوس، بما في ذلك AMC Century City بداية من مساء اليوم. وتدور أحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، فى عالم خيالى يدعى "كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا فى وئام لكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية، والآن، بعد 500 عام عاد هذا الشر، والأمر متروك لمحارب وحيد "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم. ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران، وإخراج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا. وفى سياق متصل كشفت ديزنى عن تحضيرها لعدد من المفاجآت تحضر لها بالاتفاق مع شركة بيكسار واستديوهاتها، حيث أعلنت عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.