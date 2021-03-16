شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: عندى 18 حفيدا علمتهم حب الوطن والمشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكينج محمد منير، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: "أعتز كثيرًا بعائلتي وعندي 18 حفيدا من أبناء شقيقاتي وأشقائي، وكلهم دارسين وحاصلين على مؤهلات عليا، وآخر الأحفاد بيدرسوا دلوقتى في كندا وببعتلهم فلوس كل فترة، وأنا علمتهم حب الوطن والمشاركة في الانتخابات وينزلوا يقولوا رأيهم؛ لأن مينفعش ميعملوش كده عشان عمهم أو خالهم محمد منير".

وطرح الكينج محمد منير مؤخرا أغنية "باب الجمال" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، وأغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.