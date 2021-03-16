عبير صبري لجمهورها: "اتمنولي دعوات حلوة زيكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفلت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلادها

ونشرت "صبري" صورة تجمعها بزوجها والفنانة هالة صدقي، وعلقت: "النهاردة عيد ميلادي.. بتمنى من ربنا يكرمني بالصحة والسعادة والنجاح، ويديم عليا جوزي وأهلي ويخليهم ليا ومحبة الناس".

ووجهت عبير صبري، رسالة لجمهورها ومتابعيها، قائلة: "يالا اتمنولي دعوات حلوة زيكم".

جدير بالذكر أن الفنانة عبير صبري تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.