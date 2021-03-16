محمد الفلاح - وفاة الفنان المصري عادل هاشم

الثلاثاء 16 مارس 2021

توفي فجر اليوم الفنان المصري عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.



ونعى المخرج محمود محجوب، في منشور عبر حسابه على ”فيس بوك“ الراحل قائلا: ”بكل الحزن أنعي الصديق العزيز وبطل أعمالي الدرامية الفنان القديرالدكتور / عادل هاشم رحمة الله نسألكم الدعاء“.

عادل هاشم ولد في القاهرة، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتلفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التلفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.

وقدم عادل هاشم في السينما المصرية العديد من الأفلام منها، الراجل اللي باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90دقيقة، حرب إيطاليا، بلة ودماغه العالية، إلا ابنتى، الطاووس، وغيرها.