شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مليون دولار من نصيب فيلم الـ Live Action الجديد Tom and Jerry والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الـLive Action الجديد Tom and Jerryإلى 66 مليونًا و900 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم، وكان قد طرح العمل في 26 فبراير الماضى بـ دور العرض المختلفة، وأنقسمت الإيرادات بين 28 مليون و200 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و38 مليونًا و700 ألف دولار أمريكى حول العالم.

فيلم الـ Live Action الجديد Tom and Jerry وصلت مدته إلى ساعة و41 دقيقة، ويتم تحريك الشخصيات في الفيلم بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني الأصلي، فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

وتلعب الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، حيث تقدم دور مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزاحة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف، والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتي توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفق موقع "فرايتي".

وتعتبر أفلام "توم وجيري" أشهر عمل كرتوني في العالم، وبدأ عرضه من سنة 1940 حتي عام 1967 في ما يقارب 161 حلقة، وحازت السلسلة على عدة جوائز أوسكار، وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

يذكر أن مخرج أفلام الرسوم المتحركة "توم وجيرى"، الأمريكى جين ديتش، توفى في خلال العام الماضى 2020، فى العاصمة التشيكية براغ عن عمر يناهز 95 عامًا.