شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يروى قصة شقيقه والاعتراض عليه كمرشد سياحى لارتدائه الجلباب والعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الكينج محمد منير، قصة شقيقة فاروق عندما كان مرشدا سياحيا لوزير الدفاع الأمريكي والاعتراض عليه كمرشد لارتدائه الجلباب والعمة.

وقال الكينج، خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc: "شقيقي فاروق هو الذي أوصلني إلى العالمية، وكان المرشد السياحي لوزير الدفاع الأمريكي عندما زار أسوان، وهناك من اعترض عليه كمرشد سياحي لارتدائه الجلباب والعمة، وكان رده (عارف الشبشب اللى لبسه ده تمنه كام والخاتم عيار 24) فهو كان أنيقا جدا".

وأضاف محمد منير: "أخدت بكالوريوس الفنون التطبيقية فى 3 سنوات، وكنت عايز أؤجل ميعاد الخدمة العسكرية، وكان دفعتي فى الجيش علي الحجار وحسين الإمام".

وتابع: "بعد العمل مع الموسيقار هانى شنودة جه عاطف منتصر خطف الفرقة، وكانت فرقتى، وعمل فرقة المصريين، واختلفت أنا وهانى وانفصلنا، ومحمد نوح ابن مصر، ومحدش يقدر ينسى مدد مدد شدى حيلك يا بلد، وكان بيلف الجامعات، والجامعة الغناء فيها بيلفظ أي شيء ضعيف في الموسيقى، وكان معايا أعظم فرقة وعنصر مهم جدا يحيى خليل وعزيز ناصر ويحيى خليل وزع ألبوم شبابك وألبوم اتكلمى كان بيدرس في مناهج المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار".