شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد كارم محمود اليوم.. بدأ حياته منشدًا والتحق بمعهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان كارم محمود، حيث إنه من مواليد 16 مارس 1922 واحتل مكانة متميزة بصوته الجميل، على مدى تاريخ طويل في الوسط الفنى، ولد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وكان والده يعمل في التجارة وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية عمل في محل رفا.

وبدأ كارم محمود حياته منشدًا للقرآن الكريم ثم ذهب في عام 1938 للقاهرة ليلتحق طالبًا بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية وحصل على الدبلوم عام 1944، وكان يرعاه فنيًا آنذاك مصطفى بك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية.

وعمل كارم محمود مع كبار أهل الفن والموسيقى والتلحين والغناء في مصر، مع كامل محمود، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان، رياض السنباطي، ومن أغانيه الشهيرة سمرا يا سمرا، والنبي يا جميل، على شط بحر الهوى، أمانة عليك، عنابي، يا أنا يا العزال، امانة عليك يا ليل طول، حوش عنى هواك، يا حلو ناديلى.

وشارك كارم محمود في بطولة 20 فيلما كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" للمخرج نيازي مصطفى وغنى في الفيلم "آن الأوان يا زمان" آخرها فيلم بعنوان "ثأر بايت ولمع فى اغنياته على شط بحر الهوى" و"سمرا يا سمرا " وقام بالعديد من الرحلات الفنية الى سوريا ولبنان غنى فى اوبريتات : " العشرة الطيبة" ليلة من الف ليلة" " هدية العمر" " عوف الاصيل" " قطر الندى" وتوفي كارم محمود 15 يناير عام 1995 عن عمر ناهز الـ72.