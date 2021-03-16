شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت لـ سمر يسرى: دخلت التمثيل بسبب "لايك" عند أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة الشابة مريم الخشت، ضيفة في برنامج "يوم ليك" للإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة، وروت خلال الحلقة بداية دخولها التمثيل، قائلة: أنا دخلت التمثيل بسبب لايك على بوست للفنانة أمينة خليل.

وأضافت: أنا أعرف أمينة خليل من زمان، ودايما في بالى انى مش عاوزة أمثل، رغم انى كنت بعمل حاجات بسيطة في المدرسة زى المسرح المدرسى، ولكن من جوايا مش عاوزة أكون ممثلة.

وتابعت: في 2013 واحدة صحبتى كلمتنى وقالتلى مش عاوزة تمثلى فقلتله آه عاوزة وقالتلى تمام أنا شغالة دلوقتى مع تامر حبيب وفى شخصية حاسة انه انتى وانا هابعت لهم صورك ومكلمتنيش تانى وقتها، ولغاية لما جه شهر رمضان وشفت "جراند أوتيل" واكتشفت ان هو ده المسلسل ومفهمتش حصل ايه ومحدش كلمنى ليه بس اتحرق دمى أوى وقتها.

واختتمت: بعد سنتين كانت أمينة خليل منزلة موضوع عندها بتقول مين عاوز يمثل، وأنا مقدرتش أكتبلها تعليق وأقولها أنا، فروحت عملت لايك بس على البوست وراحت بعتالى رسالة وسألتنى يعنى إيه اللايك مفهمتش عاوزة ولا لأ وكانت هنا بداية التمثيل.











