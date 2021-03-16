شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج: عبرت البحر المتوسط بمساندة أخى الأكبر عشان أقول أنا محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكينج محمد منير، عن شقيقه الأكبر فاروق وكيف سانده في بدايته، قائلا: "فاروق منير هو من أعتنى بى في بداياتى الفنية، وجعلنى أعبر البحر المتوسط وأتعرف على جنسيات مختلفة.

وتابع الكينج محمد منير، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc: "أنا عبرت البحر المتوسط مش عشان أهاجر زي شباب الأيام دي ولكن عشان أقول أنا محمد منير، واتعرفت على جنسيات مختلفة ونجوم من بلاد كثيرة، مثل الشاب خالد وبقينا أصحاب، وأخويا فاروق كان مترجم ليا في أوروبا وساعدني كتير".

وطرح الكينج محمد منير مؤخرا أغنية "باب الجمال" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، وأغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.