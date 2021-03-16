شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: مصروفى كان 3 جنيه واتعرفت على أحمد منيب عن طريق أخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الكينج محمد منير، كيف تعرف على أحمد منيب رفيق مشواره، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc.

وقال الكينج محمد منير: "أخويا فاروق اللى خلانى أعبر البحر المتوسط عبرته مش عشان أهاجر لا عشان أقول أنا محمد منير عاشق مصر، ومصروفى زمان من والدى كان 3 جنيهات، واتخرجت ودخلت الجيش واتعرفت على أحمد منيب عن طريق فاروق أخويا.

وأضاف، كان عندى ميعاد مع بليغ حمدى واتلغى، وفاروق شافنى زعلان قالى هعرفك على حد هتحبه أوى واتعرفت على أحمد منيب وقتها، ثم غنى الكينج "شجر الليمون".

وطرح الكينج محمد منير مؤخرا أغنية "باب الجمال" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.