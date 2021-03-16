شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير لـ"صاحبة السعادة": رسالتى للأجيال الجديدة "حب وطنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت النجمة إسعاد يونس، فى الكينج محمد منير، خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc، قائلة: "وأنت واقف بتغنى عندك 30 سنة"، وسألته عن حالته الصحية، ليرد عليها قائلا: "أنا زى الفل وأنا قوى بالناس اللى بيحبونى ورسالة للأجيال الجديدة حب وطنك ومع احترامى لكل الدول العربية لما ببقى مسافر بره بستنى أول طيارة عشان أرجع مصر أنا زعيم فى بلدى ومصر بالنسبة ليا محمد الموجى وعبد المطلب وسيد درويش وأحمد عدوية وفى الأخر عمرو دياب ومحمد منير ده ملخص مصر عندى"، ثم غنى الكينج أغنية "شبابيك"

وطرح الكينج محمد منير مؤخرا أغنية "باب الجمال" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، وأغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى، و"ذوق" كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.